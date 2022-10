Napoli-Bologna, spazio in campo a Ndombele e Juan Jesus

In occasione della sfida tra Napoli e Bologna Juan Jesus e Tanguy Ndmbele potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Manca poco alla sfida tra Napoli e Bologna che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti è chiamato dunque a scegliere la formazione da schierare in campo ed il Corriere dello Sport prova ad anticipare le sue mosse. Secondo il quotidiano il tecnico di Certaldo potrebbe far scendere in campo Juan Jesus e Tanguy Ndombele a partire dal primo minuto.

Di seguito la formazione riportata dal quotidiano:

“NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Ostigard, Oliveira, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Lozano, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Simeone.”

Il Corriere dello Sport riporta in seguito anche la probabile formazione del Bologna:

“BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee. All.: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Soriano, Orsolini, Sansone, Raimondo.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

