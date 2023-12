Napoli-Braga, le parole di Mazzarri dopo il match

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Napoli e Braga terminata con il punteggio di 2-0.

Il Napoli di Walter Mazzarri batte il Braga per 2-0 guadagnando così l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo la gara il tecnico del club azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Non mi interessava solo la qualificazione, ma anche non prendere gol. La squadra era lunga e non riusciva ad essere solida. Abbiamo anche fatto riposare qualcuno, in difesa siamo in emergenza, è stata una serata positiva. Il cammino è lungo ma ho visto belle cose, la squadra si è aiutata come nel passato. Siamo riusciti a recuperare tanti palloni come lo scorso anno.”

Qualche parola su Natan:

“Per me ha doti importanti, andava sostenuto, era un po’ demoralizzato. Non è facile dal Brasile, anche Bremer ebbe difficoltà quando arrivò al Torino ed ora è un altro difensore. Natan continuerà a crescere.”

Sulla difesa poi afferma:

“Non siamo stati perfetti, lo so, abbiamo concesso qualche occasione, ma finalmente abbiamo marcato in area con i cross. Dobbiamo dimostrare col Cagliari che il processo di miglioramento continua. Il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo ci volevano i giocatori giusti. Il Napoli li ha con Lobotka e due centrali veloci. Giocare così è bellissimo e continuerò così. Lobotka se lo si considera un centrale è un 3-4-3, come quando c’era a Napoli c’era Behrami davanti la difesa e cambiavo.”

Fonte foto in evidenza — (da interstreaming) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Lombardo: “Osimhen in Marocco con il permesso del club, in tarda serata sarà già in città”

Juan Jesus in conferenza: “Domani daremo tutto, vogliamo vincere al Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, si crea l’asta per Iling-Junior