Napoli, buona la prima per Mazzarri: i voti nelle pagelle

Walter Mazzarri torna a sedere sulla panchina del Napoli e la prima sfida di campionato è stata certamente più che positiva.

Il Napoli di Walter Mazzarri vince a Bergamo contro l’Atalanta ed i maggiori quotidiani hanno approvato le scelte fatte dal tecnico.

Di seguito le pagelle:

Corriere dello Sport – 7: “In meno di una settimana al completo (o quasi) restituisce al Napoli l’anima e la lucidità per lottare, colpire e reagire. L’intensità deve crescere, certo, ma il lavoro è cambiato da poco e almeno la squadra non è sparita dopo un tempo. I gol e le prestazioni di Kvara ed Elmas sono il simbolo del cambiamento. Insieme con la linea alta, il possesso, l’organizzazione e il sorriso dei giocatori. Il bis lo costruiscono tre cambi: sono segnali.”

Tuttomercatoweb – 7: “In dieci giorni non si può fare molto, ma sicuramente è riuscito a dare una scossa mentale alla squadra. Questo, ma non solo questo, perché a Bergamo il Napoli gioca con grande aggressività, con i reparti corti. Certo, soffre pure, soprattutto nella ripresa, vuol dire che c’è ancora tanto da fare, ma in così poco tempo non si poteva chiedere di più. E poi la vince con i cambi: magari è solo un caso, ma il 2-1 porta le firme di Osimhen ed Elmas, usciti dalla panchina.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Buona la prima. Del suo ci mette la grinta e fa bene a lasciar giocare la squadra come sa. Il Napoli con tanti uomini a mezzo servizio in campo fa la partita, e quando va in sofferenza nella ripresa lui azzecca i cambi.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Quagliarella: “Spiazzato dai tifosi azzurri”

Biglietti Napoli-Inter, partita la vendita libera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB