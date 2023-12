Napoli-Cagliari, dubbio per la rete annullata: la moviola

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla rete annullata a Matteo Politano durante il match contro il Cagliari.

Durante la sfida tra Napoli e Cagliari l’arbitro Matteo Marcenaro ha annullato un gol all’attaccante Matteo Politano.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è focalizzata brevemente su tale episodio, affermando il dubbio su tale decisione.

Di seguito quanto si legge:

“Molto dubbio l’annullamento del 3-1 di Politano per fuorigioco di Osimhen sul filtrante di Lobotka. Al nigeriano non arriva mai il pallone, per l’intervento di Dossena. Il fuorigioco c’è ma l’arbitro Marcenaro si fida troppo della chiamata del Var, sarebbe stata opportuna una revisione sul campo per capire se Osi incide sull’azione.”

