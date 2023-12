Napoli-Cagliari, il commento di Ziliani sulla gara

Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso il proprio parere in merito alla sfida di campionato tra Napoli e Cagliari.

Ieri sera è andata in scena la sfida tra Napoli e Cagliari e nella giornata di oggi il giornalista Paolo Ziliani ha commentato la gara attraverso il proprio account ufficiale Twitter.

Di seguito il commento:

“Ieri, in Napoli-Cagliari 2-1, arbitro e VAR sono riusciti in una triplice e straordinaria impresa: 1) far picchiare Kvaratskhelia dal primo all’ultimo minuto battendo il record di calcioni e gomitate lasciati impuniti stabilito da Mariani in Atalanta-Napoli e da Orsato in Juventus-Napoli; 2) ammonire a fine partita più giocatori del Napoli (5) che del Cagliari (3), roba che nemmeno il mago Silvan al massimo della sua forma; 3) introdurre nel regolamento la rivoluzionaria regola del gol annullato per fuorigioco passivo di un attaccante (Osimhen) che non interviene nell’azione, si limita a risalire il campo senza interferire in alcun modo nel gioco, non copre la visuale del portiere sul tiro a rete (di Politano), un attaccante che resta dunque per tutta l’azione in posizione passiva ma per arbitro e VAR no, la sua posizione è attiva. Perchè? Perchè sì. Davvero un bel precedente, in bocca al lupo a Rocchi e all’AJA per il prossimo gol che sarà convalidato con un attaccante in posizione passiva.”

