Napoli-Cagliari, pochi dubbi per Gattuso. Ballottaggio tra Politano e Lozano

Napoli-Cagliari, Gattuso ha scelto la formazione

Napoli-Cagliari sarà una sfida importante, con gli azzurri e i sardi che si giocano una fetta importante di stagione in questo finale di campionato. Gattuso sembra aver ormai scelto la formazione da schierare dal primo minuto. In porta confermato Meret, con Ospina che ne avrà ancora per un paio di settimane per recuperare dal suo infortunio. In difesa torna Manolas centrale in coppia con Koulibaly, a destra Di Lorenzo e a sinistra Hysaj. A centrocampo rientra Fabian Ruiz, con Demme confermatissimo al suo fianco. Al centro dell’attacco ci sarà Osimehn, con Mertens pronto a subentrare. Alle spalle del nigeriano ci saranno Zielinski e Insigne, con Politano e Lozano che sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

