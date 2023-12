Napoli-Cagliari, segui la diretta testuale in diretta dal Diego Armando Maradona

Diretta testuale di Napoli-Cagliari

1′ Inizia il match!

5′ Prima occasione Napoli, Lobotka ca calcio da fermo serve Kvara che però spedisce alto

10′ Altra opportunità per gli azzurri. Dopo un batti e ribatti in area la palla arriva a Osimhne, che da posizione defilata non inquadra la porta

16′ Dopo una serpentina partita dalla destra, Politano si accentra per il tiro ma Scuffet è attento

20′ Dagli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva al limite dell’area dove Augello di destro sfiora il vantaggio per gli ospiti. Palla deviata e nuovamente tiro dalla bandierina

29′ OCCASIONE NAPOLI!!! Punuzione di politano che imbecca Rrahmani che di testa colpisce il palo

35′ Di Lorenzo pesca Cajuste in area, finta a rintrare che lo libera al tiro che però finisce alto da posizione favorevole

46′ fine primo tempo

Inizia la ripresa

47′ Uscita dal basso maldestra del Napoli, il Cagliari recupera palla ma il tiro è centrale Meret blocca agevolmente

55′ Crossi di Politano ribattuto al limite, Anguissa raccoglie la palla e dal limite fa partire un destro che finisce ancora alto

59′ Doppio cambio, fuori Natan e Cajuste dentro Mario Rui e Raspadori

69 VANTAGGIO NAPOLI!! Combinazione Raspadori-Kvara, che libera Mario Rui sulla sinistra. Cross perfetto del portoghese sul quale si avventa Osimhen che di testa trafigge Scuffet

71′ Pareggio immediato del Cagliari. Cross di Luvumbo sul quale si fionda Pavoletti che anticipa la difesa azzurra e batte Meret. Il risultato torna nuovamente in parità

75′ GOOOOOLLLLLL NAPOLI. Azione fantastica di Osimhen che mette al centro e trova Kvara che batte nuovamente Scuffet. 2-1 al Maradona

82′ Altro cambio per il Napoli. Osimhne lascia il campo, al suo posto dentro Gaetano

89′ Occasione Cagliari. Punizione dal limite di Augello, cross al centro che pesca Dossena che di testa mette non di molto oltre la travertsa

FINITAAAAAAAA!!! Il Npoli batte il Cagliari e torna alla vittoria davanti al proprio pubblico!