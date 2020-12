Napoli, calciomercato: si complica la pista Emerson Palmieri, le richieste del Chelsea sono difficili da soddisfare

Il club inglese detta condizioni difficili da soddisfare per la cessione del terzino

In casa Napoli persiste l’interesse per Emerson Palmieri, sul terzino c’è anche L’Inter ma il club inglese non intende fare sconti. La Repubblica, nella sua edizione odierna fa sapere che il Chelsea pretende un prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo, non intende quindi far andare il giocatore in un altro club senza la garanzia di un guadagno.

