Napoli, Callejon via a zero: Siviglia, Valencia e Villareal sulle sue tracce

José Callejon diviso tra il rinnovo e l’addio al Napoli. L’esterno spagnolo non ha ancora prolungato il suo contratto (in scadenza a giugno 2020) e non è detto che lo farà. Le trattative con Aurelio De Laurentiis sono ferme, il giocatore chiede almeno un biennale e non vuole rinunciare ai 3 milioni di euro che percepisce attualmente (anzi, ne vorrebbe 3,5-4). Dal canto suo, il club azzurro non è disposto a fare “salti mortali” per un calciatore sì importante, ma che a febbraio compirà 33 anni d’età.

L’entourage di Callejon sta valutando varie opzioni, dove però non è più compresa la pista Cina (visto il tetto salariale di 3 milioni imposto in questi giorni), in vista di un possibile ritorno in Spagna – a parametro zero – per il mese di luglio: alla finestra ci sono Siviglia e Valencia, che potrebbero accontentare l’esterno del Napoli in termini di stipendio. Più difficile il Villarreal, dove si è accasato Raul Albiol (senza percepire cifre molto elevate).

