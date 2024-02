Napoli, Calzona ha deciso formazione e modulo da schierare contro il Barcellona

Napoli, Calzona pronto a sfidare il Barcellona

Francesco Calzona è intenzionato a farsi trovare pronto per il suo esordio di stasera sulla panchia azzurra, scegliendo formazione e modulo da schierare contro il Barcellona. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nuovo tecnico azzurro sembra aver le idee chiare su come affrontare questa sfida. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Intensità, pressione alta, riaggressioni, voglia, qualità, serenità, equilibrio, fase difensiva: il 4-3-3 di Ciccio Calzona sfilerà per la prima volta stasera sul palco delle stelle di Champions, ma la fase sperimentale è appena cominciata. Il primo e ultimo alla vigilia del Barça, di un esordio da capogiro per mille motivi, considerando che la rifinitura del mattino in agenda oggi a casa azzurri servirà più che altro a limare i dettagli. Per quel che riguarda le scelte, sono più che altro prime idee che oggi saranno valutate ancora: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka, Cajuste a centrocampo; e il tridente Politano-Osi-Kvara.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calzona primo allenamento in vista di Napoli-Barcellona: conferma il 4-3-3, dubbio a centrocampo

Clamoroso retroscena sulla rottura definitiva tra De Laurentiis e Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi, nuova fuga d’amore con Bastian Muller in Sudafrica: l’ultima lite con Francesco Totti può attendere