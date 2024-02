Napoli-Calzona, incontro positivo con De Laurentiis

Il giornalista Giovanni Scotto ha riportato le ultime novità relative alla trattativa tra il Napoli e Francesco Calzona.

Si sarebbe concluso l’incontro tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Francesco Calzona.

Il giornalista Giovanni Scotto ha riportato le ultime notizie attraverso il proprio account ufficiale X:

“Procede la trattativa per Francesco #Calzona al #Napoli. Incontro positivo con il presidente De Laurentiis in città. Il patron ha chiesto garanzie sullo staff e il ruolo di vice (dovrebbe essere Simone Bonomi) per quando l’allenatore sarà assente il prossimo mese a causa degli impegni con la Slovacchia. Si conta di chiudere i contratti entro questa sera. #Mazzarri attende la comunicazione dell’esonero. Domani alle 11 #Calzona dovrebbe dirigere il suo primo allenamento (nel giorno della vigilia della gara di Champions col Barcellona) e alle 17 parlare allo stadio “Maradona” assieme a un calciatore. Per ora non ci sarà #Hamsik nello staff del tecnico, De Laurentiis vorrebbe dargli un ruolo di prestigio. Si tratta, invece, per il ritorno di Francesco #Sinatti come preparatore atletico.”

