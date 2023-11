“NAPOLI CAMPIONE – Fantasie Tricolori”, la raccolta di componimenti curata dal Napoli Club Ferrara

Riceviamo e pubblichiamo

Lo scudetto è stata una gioia immensa per i tifosi. È stato meritato quanto inaspettato e, quindi, vissuto ancor più intensamente da coloro che non vivono più all’ombra del Vesuvio come i soci del Napoli Club Ferrara che hanno voluto fissare su carta il ricordo, le ansie, le emozioni, le immagini di questo trionfo.

“Napoli Campione–Fantasie tricolori” è il titolo della pubblicazione, curata dal consigliere Vincenzo Russo, che raccoglie 38 componimenti (in prosa ed in versi) scritti da 26 tra soci propri e di alcuni gruppi della rete Uanm. Il tricolore è giunto pochi mesi dopo il 10° compleanno della poliedrica associazione estense che rievoca alcune tappe importanti della propria storia con un’ampia photogallery (immagini a colori). Rilevanti le sezioni riservate agli autori, all’iniziativa poetica letteraria, ai festeggiamenti per lo scudetto.

Il volume è un progetto inedito, originale che ha particolarmente incuriosito i membri e non solo dato che si fregia degli interventi del giornalista Peppe Iannicelli (Canale 21 e Radio Marte), dello scrittore Nicola Corrado, della prefazione del direttore sportivo e culturale Riccardo Modestino. Una pubblicazione che arricchisce la libreria sullo scudetto.