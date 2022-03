Napoli, caos al centro d’allenamento. Uomo sfonda cancelli con auto

Napoli, momenti di tensione al centro d’allenamento

Come riportato dall’inviato di Sky Francesco Modugno, oggi al centro di allenamento di Castel Volturno ci sono stati attimi di tensione. Un uomo ha sfondato i cancelli d’ingresso con un auto, per poi dirigersi verso i campi dove di solito gli azzurri svolgono le sessioni di allenamento. Per fortuna i calciatori avevano già terminato il lavoro sul terreno di gioco, ma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo si è poi diretto verso il mare, abbandonando l’auto, dando vita ad un inseguimento. Al momento non è ancora stato reso noto se è stato arrestato e individuato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Italia-Macedonia: la probabile formazione di Mancini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zelensky atteso in Parlamento tra malumori e defezioni