Napoli, c’è l’accodo per il rinnovo di Zanoli

Secondo Tuttomercatoweb il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo del centrocampista Alessandro Zanoli.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatowb il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo del centrocampista Alessndro Zanoli. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del prestito alla Sampdoria in cambio del centrocampista Brtosz Bereszyski. Secondo Tuttomercatoweb Alessandro Zanoli sarebbe pronto a rinnove fino al 2026.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli ha trovato un accordo con Alessandro Zanoli per rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno. Il laterale classe 2000, secondo quanto raccolto da TMW, firmerà fino al 2026 e poi – salvo colpi di scena – si trasferirà in prestito alla Sampdoria all’interno dello scambio con Bartosz Bereszyński”

Fonte foto: Instagram, @alessandrozanoli00

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arriva la ‘bomba di Kvara: scatta l’allerta Capodanno a Napoli

Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out: ecco quanti saranno i supporter azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta-AZ, l’errore di Palomino è clamoroso: gli olandesi passano dopo 27 secondi