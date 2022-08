Napoli, c’è l’offerta per Navas: contratto da tre milioni per due stagioni

Il Napoli non molla Navas

Il Napoli continua a lavorare su Keylor Navas, tanto da aver formalizzato un’offerta a Jorge Mendes che cura gli interessi del portiere di proprietà del PSG. Nel corso del programma televisivo La domenica sportiva, l’esperto di calciomercato Ciro Venerato ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli attende notizie da Jorge Mendes. Non solo agente di Keylor Navas ma anche intermediario del Napoli. Il club azzurro col PSG, parla solo di Fabian Ruiz. Il sodalizio azzurro, ha ufficialmente definito la strategia economica per il portiere. Offerta da 3 milioni netti per i prossimi 2 anni, più una modesta commissione da riconoscere a Mendes per la mediazione con i transalpini. Ad oggi, il PSG non intende versare 10 milioni netti per l’incentivo all’esodo chiesto dall’agente. Il Napoli attende senza fretta, aspettando il susseguirsi degli eventi avendo in mano la carta Fabian Ruiz. Uno sconto di 5 milioni (20 e non 25) potrebbe accelerare le 2 trattative, fino ad oggi strategicamente separate.”

