Napoli, c’è massimo impegno da parte di Natan: l’indiscrezione

Il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato un indiscrezione sul nuovo acquisto del Napoli Natan Bernardo De Souza.

Il nuovo acquisto del Napoli Natan Bernardo De Souza si starebbe impegnando al massimo al fine di dare il suo meglio in campo co la maglia azzurra.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul difensore, affermando che durante le sedute di allenamento starebbe facendo di tutto per imparare il più possibile.

“Durante la sosta per le nazionali, il tecnico francese ha potuto fare poco o nulla se non con 9 giocatori (otto di movimento) e qualche calciatore aggiunto della Primavera. Il tanto atteso brasiliano Natan è di quelli che è rimasto a lavorare al centro sportivo. Ci sta mettendo l’anima e soprattutto impara i movimenti difensivi e l’italiano, aspetto non da poco visto che deve integrarsi alla perfezione con il nuovo ambiente. Ancora un po’ di pazienza per un giocatore che mostra grande volontà e chissà che non possa esordire nei prossimi impegni del Napoli che saranno ravvicinati.”

Fonte foto: Flickr.com

