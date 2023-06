La SSC Napoli fa sapere attraverso i propri canali social il record battuto dal terzino e Capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

La SSC Napoli ha riportato un record del Capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Di seguito il comunicato:

“Giovanni Di Lorenzo è lo stakanovista azzurro. Il capitano del Napoli è stato è stato il giocatore più impiegato da Spalletti nel campionato 2022/23: ben 3257 i minuti giocati.

La sua splendida stagione è stata coronata anche da 3 gol e 3 assist in campionato: primato in Serie A quest’anno per quel che riguarda i ruolo di terzino destro.

Giovanni Di Lorenzo è stato, inoltre, l’unico difensore del campionato con almeno 45 occasioni create su azione e almeno 10 tiri nello specchio.

Questi nel dettaglio le reti del capitano azzurro in Serie A:

19esima giornata –

– Salernitana-Napoli 0-2: Di Lorenzo nel recupero del primo tempo colpisce di destro in area sotto la traversa su assist di Anguissa

29esima giornata –

– Lecce-Napoli 1-2: cross di Kim e stacco vincente di Di Lorenzo che al 18′ sblocca il match.

36esima giornata –

– Napoli-Inter 3-1: splendido sinistro del capitano azzurro che si infila all’incrocio dei pali per il gol che chiude la sfida.”

Fonte foto: Flickr.com

