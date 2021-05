Napoli-Champions: per l’obiettivo ci si affida soprattutto a Victor Osimhen

Per conquistare l’obiettivo Champions il Napoli si affida ad Osimhen, che è in un periodo di piena forma.

Domani il Napoli scenderà in campo per la penultima volta in questa stagione e sfiderà la Fiorentina. Per Gattuso è tempo di pensare ai giocatori da schierare ed uno di questi sarà indubbiamente Victor Osimhen. L’edizione odierna di Repubblica ha dedicato uno spazio proprio all’attaccante nigeriano soffermandosi sulle sue qualità e sul suo rendimento in campo negli ultimi tempi.

“V. come Victor. E come vittoria. Quella che il Napoli insegue domani contro la Fiorentina per mettere un piede e mezzo nella prossima stagione di Champions League. Gattuso punterà sul fattore V. Perché Victor Osimhen è il fattore aggiunto di una rincorsa arrivata ormai agli sgoccioli. Firenze è lo snodo decisivo e il Napoli si affiderà al campione diventato determinante. Osimhen ha esultato 5 volte nelle ultime 5 partite. Impossibile rinunciare a lui al Franchi. Ha ancora tempo per migliorare il suo bottino. Quello in campionato dice 23 partite e 10 reti, una ogni ora e 139 minuti.”

