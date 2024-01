Il Mattino – Napoli, che caos tra Osimhen e Zielinski! La situazione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul caos che si è scaturito in casa Napoli nelle ultime ore, o settimane. Dopo il caso di Zielinski, definito come una ‘guerra fredda’, poiché ha già un accordo formale con l’Inter per il trasferimento in estate. Un segnale chiarissimo è stata la sua presenza in Supercoppa, ma solamente da spettatore in panchina. Un altro punto dolente è quello di Osimhen, il quale non ha saputo scegliere momento migliore per rilasciare alcune dichiarazioni alla CBS. Tuttavia quello del nigeriano è stato un vero è proprio un avvenimento fortuito, considerando l’entità delle sue dichiarazioni: “Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare a fine stagione. Ho già deciso e ho il mio piano, so cosa voglio fare”. ADL intanto prosegue sicuro, poiché per il suo trasferimento è stata inserita una clausola da 120 milioni di euro.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Dendoncker sarà già a disposizione per la gara contro la Lazio

Clamoroso Serie A: arbitro denuncia anomalie del sistema

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Deva Cassel e il fidanzato Saul Nanni, la prima uscita di coppia è alle sfilate di Parigi