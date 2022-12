Napoli, chiuso lo scambio tra Bereszynski e Zanoli. Contini torna in azzurro

Napoli, fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli

Il Napoli ha chiuso la prima operazione relativa al mercato di gennaio, lo scambio con la Sampdoria che porterà Bereszynski in azzurro è ormai chiuso. Zanoli farà il percorso inverso, andando in blucerchiato per sei mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà accontentato anche Contini che tornerà in azzurro. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“In teoria, l’affare è fatto, perché il Napoli e la Samp hanno chiaro ciò che vogliono. Bereszynski arriva a Castel Volturno in prestito e per il riscatto se ne parlerà; Zanoli va a Bogliasco per questi sei mesi. Poi c’è Contini, il portiere, che ha chiesto di avvicinarsi a casa e verrà accontentato”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Bartosz Bereszynski

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Argentina è Campione del Mondo!

Spalletti ricorda Mihajlovic: “C’era grande stima fra noi, persona vera e diretta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elodie è gli occhi di Calafuria