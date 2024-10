Napoli – Como: “Occhio alle piccole”

Il Napoli oggi sfida il Como per andare alla sosta in vetta

Napoli, vincere con il Como per trascorrere la sosta davanti a tutti. Così titola in homepage il portale di Sportmediaset, che analizza così la sfida ai lariani di questo pomeriggio: “Complice anche la mancata partecipazione alle coppe, il Napoli si presenterà come di consueto schierando la migliore formazione possibile, ad accezione di Meret, fuori per infortunio. Davanti dunque spazio all’intoccabile Lukaku, con alle sue spalle il tridente composto da Politano (in vantaggio su Neres), la sorpresa McTominay e Kvara. C’è da continuare una striscia di successi iniziata il 25 agosto dopo il tracollo di Verona e proseguire a gettare le fondamenta di un sogno chiamato scudetto. Conte, fresco di titolo di miglior allenatore di settembre, sa bene, però, che non saranno concesse distrazioni.

Per gli azzurri si tratterà di un esame importante perché spesso è con le cosiddette “piccole” che si costruiscono le classifiche importanti. Conte sa che per centrare l’impresa tricolore non bisognerà commettere passi falsi e i lariani sono un ulteriore test per capire di che pasta è fatta la sua squadra. Juve, Inter e Milan saranno spettatori interessati, consapevoli che nella corsa scudetto ci sarà anche il Napoli”.