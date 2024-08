Napoli, Conte: “Oggi non vorrei parlare di mercato, dovete chiedere alla società”

Napoli, le parole di Conte in conferenza stampa

Antonio Conte ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Bologna, il tecnico azzurro ha glissato sul mercato parlando del prossimo impegno di campionato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Vorrei subito chiarire che oggi non vorrei parlare di mercato, dovete chiedere alla società. Voglio parlare di calcio, voglio parlare della gara contro il Bologna, sappiamo tutti cosa ha fatto il Bologna nella scorsa stagione. Con il Verona vanno divise le due partite, nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, ha comandato, non hanno mai tirato e abbiamo creato delle situazioni ma senza segnare. Era inevitabile essere delusi a fine partita per ciò che avevamo proposto, anche in rapporto al lavoro che facciamo ogni giorno in allenamento. Ha riportato tutti indietro, anche i tifosi, quel secondo tempo. Io pensavo invece che tante cose fossero ormai rimosse, ma sono riemerse. Buongiorno? Si sta allenando, valutiamo giorno per giorno, per noi è un giocatore importante, avete visto l’impatto che ha avuto in questo primo periodo, cercheremo di recuperarlo”.

