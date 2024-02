Napoli-Conte, spunta un retroscena sui pensieri de tecnico

Il giornalista Valter De Maggio ha svelato un retroscena su Antonio Conte, in particolare su un suo pensiero relativo al Napoli.

Per molto tempo il nome di Antonio Conte è stato accostato al Napoli. Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Gol”, in programma sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ed ha svelato un retroscena in merito al tecnico.

Di seguito quanto affermato:

“Ho avuto la possibilità di incontrare Antonio Conte in passato e di parlargli. Lui è molto attratto da una piazza come quella partenopea. Una volta mi disse: ‘Caro Valter, prima o poi vengo a Napoli e vinco’. Il Napoli non aveva ancora vinto lo scudetto con Luciano Spalletti, ma l’allenatore era convinto di potere incidere anche in Campania. Inoltre non è vero che ha firmato per il Milan. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli.”

