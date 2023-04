Napoli, contro la Juventus Spalletti pronto a fare almeno 4 cambi. Tornano Kim e Anguissa

Spalletti prepara Juventus-Napoli

Il Napoli dopo la cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Milan, prepara la sfida di domenica contro la Juventus dove Spalletti potrebbe fare alcuni cambiamenti rispetto alla gara contro i rossoneri. Il tecnico azzurro dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Rrahmani, Mario Rui e Politano. Le loro condizioni verranno verificate oggi, alla ripresa degli allenamenti. In porta sicura la presenza di Alex Meret, così come quella di Kim e di Di Lorenzo. L’altro centrale sarà Juan Jesus se Rrahmani non dovesse recuperare, mentre a sinistra ci sarà Olivera. A centrocampo ci saranno Lobotka, Zielinski e il rientrante Anguissa. In attacco, con la probabile assenza di Politano, a destra pronto Lozano. Completeranno il reparto Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia , Osimhen.

