Napoli, Covid-19: tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra nella giornata di ieri

A comunicarlo è lo stesso club azzurro tramite i suoi canali ufficiali

La SSC Napoli comunica tramite i suoi portali ufficiali che sono risultati tutti negativi i tamponi anti-covid effettuati ieri dal gruppo squadra. Un pensiero in meno per Rino Gattuso che, con una rosa già ridotta all’osso, non sarà quindi costretto a fare a meno di altri giocatori.

Questo il tweet del club azzurro:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BqXoCQjrx8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 17, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino su Twitter: “Lazzari squalificato e Buffon no. State distruggendo una passione”

Clamoroso dalla Russia: Marek Hamsik vicinissimo al Lokomotiv Mosca!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Faenza: la Polizia vaglia gli appunti della vittima