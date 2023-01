Napoli-Cremonese e Napoli-Roma: via alla vendita dei biglietti

La SSC Napoli comunica il via per la vendita dei biglietti in occasione delle due prossime due sfide, contro Cremonese e Roma.

La SSC Napoli ha da poco annunciato sul suo sito ufficiale il via alla vendita dei biglietti per le prossime due sfide casalinghe. Dopo il match di questa sera contro la Juventus toccherà alla Cremonese, in questo caso però si tratta della sfida di Coppa Italia che avrà luogo il prossimo 17 gennaio. Contro la Roma c’è invece il match di campionato, che avverrà domenica 29 gennaio.

Secondo quanto riportato sui canali della SSC Napoli ci sarebbe anche la possibilità di acquistare un mini abbonamento per assistere ad entrambe le sfide. I prezzi e le modalità di acquisto sono riportati di seguito:

🎫 Biglietti per #NapoliCremonese di Coppa Italia e #NapoliRoma di campionato in vendita dalle ore 12:00. Disponibili anche mini abbonamenti per le due gare 👇https://t.co/xfLldEk1gl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 13, 2023

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

