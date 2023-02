Napoli-Cremonese, sanzionati alcuni tifosi: i motivi

Ottopagine.it si sofferma su Napoli-Cremonese, in particolare su differenti sanzioni e denunce che sarebbero avvenute per vari motivi.

In occasione della sfida avuta luogo ieri tra Napoli e Cremonese alcuni tifosi sarebbero andati incontro a sanzioni e denunce. Ottopagine.it si sofferma sulla questione:

“Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cremonese, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo 6 persone, una delle quali per aver superato il tornello insieme con un altro spettatore, altre cinque per possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state anche sanzionate amministrativamente.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 25 anni, per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Ancora, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 20 parcheggiatori abusivi; infine, personale della Polizia Locale ha rimosso 77 autovetture in sosta vietata contestando complessivamente 126 violazioni del Codice della Strada.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

