Napoli-Cremonese, Spalletti farà turnover. Bereszyinski verso l’esordio

Il Napoli affronterà stasera la Cremonese nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, sarà l’occasione per Spalletti di far rifiatare alcuni elementi della rosa. In porta ci sarà Sirigu, ma non sarà l’unica novità del reparto arretrato. Bereszyinski è pronto all’esordio in maglia azzurra, dando un turno di riposo a Di Lorenzo. Il pacchetto arretrato sarà completato da Ostigard, Juan Jesus, Olivera. A centrocampo ci saranno Ndombele, Lobotka e Anguissa. In attacco spazio a destra per Lozano, che ritrova una maglia da titolare. Possibile anche l’impiego di Simeone o Raspadori, con quest’ultimo che resta favorito. A sinistra ci sarà Elmas.

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszyinski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Elmas, Raspadori, Lozano. All. Spalletti

