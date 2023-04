Napoli, De Laurentiis avrebbe scritto un lettera a Spalletti

Secondo il Corriere della Sera il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe scritto una lettera a Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis avrebbe indirizzato una lettera al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Dal quotidiano si legge:

“Luciano Spalletti sceglie la tattica del silenzio, medita anche la sulla lettera di stima che gli ha fatto arrivare De Laurentiis in cui gli comunica che intende esercitare l’opzione per il rinnovo. Dovranno rivedersi, evidentemente. Tramortito, invece, dall’unica notte da incubo del Napoli, Luciano Spalletti, evita di fare ulteriori commenti e lascia a Raspadori i buoni propositi della vigilia. ‘Una delle nostre qualità di quest’anno – dice l’attaccante – è quella di resettare, sappiamo farlo nei momenti di euforia e in quelli di delusione. Dispiace di aver interrotto il cammino Champions, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito in campionato. A Torino proveremo a prenderci i tre punti con la Juventus.”

