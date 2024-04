Napoli, De Laurentiis ha il si di Conte ma ci ripensa. Avanza l’ipotesi Pioli

Napoli, De Laurentiis ci ripensa su Conte e punta Pioli

Antonio Conte avrebbe detto si alla proposta di Aurelio De Laurentiis di sedere sulla panchina azzurra, ma il numero uno azzurro pare ci abbia ripensato. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, nelle ultime ore pare si sia deciso di puntare tutto su Stefano Pioli. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio Conte, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe disponibile, invece, il presidente si è dileguato e il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico Tedesco. La nuova stagione scatterà a Dimaro l’11 luglio. L’ora delle decisioni è vicina”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

