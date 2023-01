Napoli, De Laurentiis ha preso una decisione sul futuro di Osimhen

Il quotidiano Repubblica ripota che Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione sul futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione sull’attaccante azzurro Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Repubblica il Patron vorrebbe a tutti i costi la permanenza del giocatore, dunque la sua intenzione sarebbe quella di non prendere in considerazione nessuna eventuale proposta da parte di altri club. Di conseguenza quasi sicuramente Victor Osimhen continuerà a vestire la maglia azzurra.

Ecco quanto si legge:

“Per il momento De Laurentiis non prenderà in considerazione nemmeno eventuali offerte a tre cifre per Osimhen, che è il gioiello azzurro più appetito dai top club internazionale. Già nella scorsa estate s’era fatto avanti per il nigeriano il Manchester United. “V09” ha una missione da compiere e adesso ha messo in cima ai suoi pensieri la conquista dello scudetto: accantonando ogni proposito di addio in tempi brevi.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni