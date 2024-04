Napoli, De Laurentiis pensa al ritiro fino a fine stagione

Dopo la sconfitta contro l’Empoli Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di mandare il Napoli in ritiro fino alla fine della stagione.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di mandare il club azzurro in ritiro fino alla fine del campionato. La notizia è stata riportata dal quotidiano Repubblica all’indomani della sconfitta in trasferta contro l’Empoli.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“La sconfitta di Empoli, la dura contestazione dei 4mila tifosi al seguito e la resa di Calzona («Non sono riuscito a cambiare la stagione») stanno spingendo De Laurentiis verso una decisione clamorosa: Napoli in ritiro punitivo fino al termine della stagione. Il presidente è piombato invano negli spogliatoi all’intervallo, poi si è dileguato in silenzio, in attesa di prendere provvedimenti.”

