Napoli, De Maggio: “Dimissioni Gattuso? Voci completamente false, assurdo quello che gira sul suo conto”

Circolano delle voci sul conto di Gattuso che hanno dell’assurdo

Hanno preso piede da qualche ora delle voci riguardanti l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, questi rumors parlano di presunte dimissioni da parte sua. Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha subito smentito tutto.

Queste le sue parole:

“Stamattina mi sono arrivate delle voci che hanno del clamoroso, i giornalisti della mia redazione mi hanno tartassato di telefonate, dicendomi che c’è un tam tam in città sulle dimissioni di Gennaro Gattuso dal club azzurro per i problemi di salute che sta attraversando. Poi mi è arrivata un’altra chiamata e mi hanno detto che si dimette perché non ha trovato alcun accordo per il prolungamento contrattuale con la società. In realtà ho attivato subito le mie fonti e devo dire che mi hanno smentito in toto questa notizia, forse qualcuno ama farsi del male da solo, ma altro che dimissioni. Gattuso è contento al Napoli e sta bene, resta in azzurro. La reazione del club non si è fatta attendere, si sono fatti una grassa risata devo dire. Gattuso oggi era nel ritiro della squadra all’Hotel Britannique, pare stia a pranzo senza alcun problema. E’ veramente assurdo quello che gira sul suo conto”.

