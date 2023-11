Napoli, Demme e Gaetano in partenza: si pensa a tre nomi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata su due giocatori del Napoli: Diego Demme e Gianluca Gaetano.

Diego Demme e Gianluca Gaetano, rispettivamente centrocampista ed attaccante del Napoli, potrebbero a breve lasciare il club. Il primo è ormai fuori dal progetto della Società, il secondo potrebbe nuovamente andare in prestito al fine di trovare maggiore continuità in campo.

Di seguito le parole de La Gazzetta dello Sport:

“In generale eventuali acquisti sono legati alle uscite e qualcosa potrebbe cambiare nel reparto dei centrocampisti. Demme da tempo è sulla lista dei partenti, Gaetano potrebbe sfruttare la seconda parte di stagione per giocare con maggiore continuità altrove. La cessione in prestito è più di una suggestione, Meluso e Micheli aspettano sondaggi per il giocatore in Serie A. Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento. Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e per questo motivo l’eventuale approccio col calciatore dell’Union Berlino sarebbe verosimile solo se il tecnico fosse confermato fino al termine del campionato. L’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo Glimt. Sotto osservazione anche Rayan Chekri, esterno d’attacco di proprietà del Lione.”

