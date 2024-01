Napoli, Dendoncker è sbarcato in Italia. Visite mediche e poi la firma cul contratto

Napoli, Dendoncker è arrivato

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Leander Dendonckerè da poco arrivato a Roma dove sosterrà le consuete visite mediche a Villa Stuart. Possibile che in serata possa raggiungere Napoli, dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. L’operazione è stata conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, già fissato con l’Aston Villa per una cifra vicina ai 9 milioni.

