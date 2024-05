Napoli, Di Lorenzo avrebbe chiesto la cessione

Secondo Valter De Maggio il terzino e Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto di essere ceduto.

Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” ed ha parlato di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo avrebbe chiesto la cessione alla Società azzurra, che dal canto suo cederà chiunque non vorrà più continuare a vestire a vestire la maglia del Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

“Giovanni Di Lorenzo vuole andare via dal Napoli? La questione non riguarda solo lui: ma quest’anno rispetto al passato c’è una nuova linea guida stabilita e concordata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Tutti coloro che chiedono alla società di andare via, saranno messi con effetto immediato sul mercato pur di essere accontentati. Nessuno sarà trattenuto o convinto, chi non vuole restare al Napoli sarà messo sul mercato subito.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

