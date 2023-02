Napoli, Di Lorenzo: “Il gruppo è la nostra forza”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League.

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport proprio sul club azzurro. Il tema principale è stata la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte in programma questa sera.

Siamo contenti di giocarci questo ottavo di finale: è una gara importante per noi, per il club e per i tifosi. Siamo pronti. Non so cosa dirò ai compagni, i discorsi non si preparano. Dirò ciò che mi verrà sul momento ma non serve, il gruppo è consapevole dell’importanza di questa sfida. Osimhen e Kvaratskhelia sono giocatori forti e importanti, ma la forza principale resta il gruppo perché tutti danno il 110%. L’Eintracht Francoforte è una squadra forte abituata a giocare questo tipo di partite, il loro è un campionato fisico e intenso, dovremo avere un buon approccio e un buon atteggiamento.”

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

