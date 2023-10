Napoli, dieci giorni per decidere il futuro di Garcia

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sulla situazione attuale in casa Napoli, in particolare sul tecnico Rudi Garcia.

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia avrebbe a disposizione all’incirca dieci giorni per cambiare la situazione della squadra azzurra.

Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport:

“All’allenatore del Napoli Rudi Garcia restano solo dieci giorni per provare a rimettere in linea di galleggiamento la sua nave campione d’Italia. Dieci giorni che cominceranno venerdì 20, fra una settimana. Solo allora, per l’ultimo allenamento prima di Verona, il tecnico avrà a disposizione l’intera squadra reduce dagli impegni con le nazionali. Il Verona ha meno giocatori in giro e più tempo per preparare bene il match. Al lunedì rifinitura alla vigilia Champions di Berlino, contro l’Union. Restano giovedì, venerdì e sabato per preparare la sfida al Milan di domenica 29. Ecco come saranno i dieci giorni in cui si deciderà il futuro di Rudi Garcia. La prossima finestra possibile per un passaggio di consegne sarà nella settimana fra la decima e l’undicesima di campionato: fra il Milan e il derby di Salerno in programma il 4 novembre non ci saranno impegni infrasettimanali.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi. Le ultime, la situazione

Conte-Napoli, sogno rimandato a novembre: ADL pronto ad un triennale da 24-27mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Barcellona, ecco quanto guadagna Joao Felix