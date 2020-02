Napoli – Dieci punti recuperati in trasferta, nessuno in tutta Europa ha fatto meglio

Il Napoli è primo in Europa in una speciale classifica

In trasferta, gli azzurri sono riusciti, con i tre punti guadagnati ieri a Brescia, a recuperare ben dieci punti da situazioni di svantaggio. In tutti i maggiori campionato europei, nessuno ha fatto meglio. Questo il tweet pubblicato da OptaPaolo, il Twitter ufficiale Opta sul calcio italiano:



“10 – Tutti i punti guadagnati da situazione di svantaggio dal Napoli in questo campionato sono stati ottenuti in trasferta (10, nessuno in casa): nessuna squadra ne ha recuperati di più fuori casa nei cinque maggiori campionati europei. Caparbietà”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Chiariello contro i tifosi:”Dovete capire la gestione aziendale”

Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”