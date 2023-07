UFFICIALE – Napoli i convocati per Dimaro: i nazionali settimana prossima

Napoli, i convocati per Dimaro

Napoli in ritiro in Trentino Val di Sole a Dimaro Folgorita, gli azzurri svolgeranno la prima parte del ritiro estivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al 25 luglio. Il gruppo dei nazionali si aggregherà la prossima settimana

Fonte: sscnapoli.it

Napoli i convocati per Dimaro

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

TURI Claudio

D’AVINO Luigi

JESUS Juan

MARCHISANO Matteo

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

ZANOLI Alessandro

DEMME Diego

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

RUSSO Lorenzo

SACO Coli

SPAVONE Alessandro

VERGARA Antonio

ZEDADKA Karim

AMBROSINO Giuseppe

CIOFFI Antonio

D’AGOSTINO Giuseppe

MARRANZINO Pasquale

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

ZERBIN Alessi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli trovato accordo con l’Atalanta: fissate le visite mediche per il giocatore

Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici