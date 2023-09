Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Dopo il successo in Champions League contro il Braga, il Napoli riprenderà i consueti allenamenti nella giornata di domani.

Gli allenamenti del Napoli riprenderanno nella giornata di domani presso il Konami Training Center di Castel Volturno. A dare la notizia ci ha pensato proprio la Società partenopea. Ai giocatori è stato concesso dunque un giorno di riposo dopo la vittoria di ieri sera in trasferta contro il Braga, terminata con il punteggio di 1-2.

Il prossimo match che gli azzurri dovranno affrontare sarà ancora una volta in trasferta: si tratta della sfida contro il Bologna che andrà in scena il prossimo 24 settembre presso lo Stadio Dall’Ara, valida per la quinta giornata di campionato.

Di seguito ecco il comunicato del club relativo alla ripresa degli allenamenti:

“Dopo il successo in Champions League a Braga, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia dopo Braga-Napoli: “La vittoria è del gruppo”

Braga-Napoli Juan Jesus: “Dimostrato grande compattezza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, Sportiello sfrutta l’occasione