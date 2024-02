Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli ha comunicato che nella giornata di domani riprenderanno gli allenamenti della squadra a Castel Volturno.

Nella giornata di oggi il Napoli non è sceso in campo presso il Konami Training Center per gli allenamenti. Dopo la sconfitta contro il Milan la squadra ha avuto dunque un giorno di riposo, tuttavia a partire da domani si riprenderà con le sedute.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

“Dopo la gara di San Siro con il Milan, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.”

