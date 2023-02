Napoli domina e stravince: ricorda il Milan di Sacchi

Il Napoli di Luciano Spalletti, in Europa domina e stravince. Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, ha paragonato gli azzurri di oggi al Milan di Sacchi di ieri, poiché solo quest’ultimo aveva dato, fino a ieri, questa impressione di forza.

“Il bello del calcio è in una notte che sa di Napoli, in uno show che esporta il made in Italy in Germania, in uno 0-2 che rinchiude un fascino accecante, in una partita che segna il confine tra mondi distanti, apparentemente inavvicinabili. Il football 3.0 è un poster incantevole in cui c’è intelligenza, la bontà di piedi fatati, la sontuosa interpretazione d’un Napoli che domina, stravince, ne segna due – e in che modo, con Osimhen e Di Lorenzo – sbaglia un rigore, offre all’Eintracht novecento secondi d’illusione e poi ritrascina il calcio italiano al Milan di Sarri, a quella struggente manifestazione di superiorità che ha segnato un’epoca e che adesso lascia sognare se ne possa aprire un’altra”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Eintracht-Napoli, Zielinski: “Qualificazione? Con un paio di gol in più potevamo chiuderla già stasera”

Eintracht-Napoli, Glasner: “Sconfitta meritata, non parlate di sfortuna. Commessi troppi errori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 84 anni la seconda laurea, ora pensa alla terza