Napoli, dopo la Lazio testa ad altri tre big match

Dopo la gara contro la Lazio per il Napoli è tempo di guardare avanti, gli azzurri dovranno infatti affrontare altri tre big match.

Nella giornata di ieri il Napoli di Luciano Spalletti è stata sconfitta dalla Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei devono subito archiviare il risultato casalingo negativo e pensare alle prossime gare.

La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul percorso che attende gli azzurri, specificando che avranno a disposizione tre big match per dimostrare quanto valgono.

“Si è fermata anche l’entusiasmante cavalcata di Victor Osimhen che, dopo 8 giornate consecutive in gol, ha sbattuto contro la traversa. Per la premiata ditta Osi-Kvara, che ha ammassato finora 29 gol e 12 assist, un anomalo venerdì di digiuno: nulla che ha fatto cronaca. Anomalo anche il fatto di non aver segnato – due soli precedenti – per una macchina da calcio che ha già prodotto 58 reti. Ma, in quanto umano, il Super-Napoli ha diritto a una serata storta. Appannate le stelle, poco lucidi i centrocampisti, intrappolati dalla rete di Sarri, e in generale, un vistoso calo di appetito e troppi errori tecnici. Ci sta. Alla prossima contro l’Atalanta l’occasione per rimettere a posto i sentimenti in vista della Champions. Ovviamente, nessuna ansia. Sulla carta, da qui allo scudetto mancano tre gran premi della montagna (Milan, Juve, Inter), ma con il vantaggio che ha, Spalletti può fare come Girardengo: smontare dalla sella, rifocillarsi e poi raggiungere il traguardo a braccia alzate.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, Sarri: “Felice per i punti, Spalletti è un fenomeno”

Napoli-Lazio, Zielinski: “Non è successo niente, testa all’Atalanta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naufragio migranti, trovato a riva il corpo di un bambino 4 Marzo 2023 Staff FirstRadio