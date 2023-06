Corriere del Mezzogiorno – Napoli, doppio ritiro a Dimaro e Castel di Sangro: svelate le date.

L’edizione odierna del quotidiano ha svelato che per il Napoli ci sarà un doppio ritiro estivo. Saranno due le mete per gli azzurri: la prima dal 14 al 25 luglio a Dimaro in trentino e ad agosto saranno impegnati a Castel di Sangro, probabilmente tra il 29 e il 10. Domani saranno ufficializzate le date a Palazzo Petrucci, dove vi sarà la conferenza stampa.

