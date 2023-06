Napoli, due club di Serie A interessati a Zanoli

Alessandro Zanoli è tornato a Napoli dopo aver concluso l’ultima stagione di campionato in prestito alla Sampdoria. Il giornalista ed esperto di mercato si è concentrato proprio sulla sua situazione, affermando che due club di Serie A sarebbero interessati al suo profilo.

Ecco le sue parole:

“Genoa e Salernitana hanno chiesto al Napoli Alessandro Zanoli in prestito.”

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2023