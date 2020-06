Napoli e le principali prospettive per il finale di stagione

L’attesa per la ripresa è stata veramente febbrile e un po’ tutti gli appassionati non vedono l’ora di poter riprendere a guardare le partite della propria squadra del cuore con continuità. È ora di ricominciare anche per il Napoli, che si rituffa in campionato con qualche certezza in più, almeno dal punto di vista della solidità a livello difensivo, con una tendenza estremamente positiva prima della pausa obbligata per il Covid-19.

Tre mesi per terminare un campionato che stava andando in una direzione ben precisa, quantomeno in testa alla graduatoria, ma che per il Napoli potrebbe anche voler dire provare a sognare l’aggancio al quarto posto e a quella Champions League, le cui qualificazioni ormai sembrano solo un sogno di mezza estate.

Colpa indubbiamente di un girone di andata veramente al di sotto delle aspettative, che ha portato anche all’addio di Carlo Ancelotti e che ha proposto un tecnico emergente come Rino Gattuso alla guida della squadra partenopea. Un ambiente che è riuscito a compattarsi di nuovo proprio grazie alle cure dell’ex centrocampista, nonché pure ex-tecnico dei rossoneri.

L’impresa del Camp Nou e i bookmakers

Se il percorso in campionato è comunque ben delineato, in Coppa dei Campioni le cose stanno in maniera diversa. Prima di tutto, perché si gioca in una gara ai limiti dell’impossibile, con il ritorno dei quarti di finale al Camp Nou, contro un Barcellona che, però, non potrà contare sulla solita spinta dei suoi tifosi.

È vero che la partita di andata è finita in pareggio, 1-1, ma il Napoli deve compiere un’impresa pazzesca, visto che si qualifica solamente se vince, oppure se ottiene un pari, ma con almeno 2 gol. Insomma, se finisce 2-2, 3-3 e così via, passeranno i partenopei, mentre in caso di parità si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori.

Gattuso vuole continuare nel trend positivo

La preparazione di Gennaro Gattuso come tecnico non si discute, ma è soprattutto dal punto di vista mentale che è riuscito a fare la differenza. La mentalità portata dall’ex rossonero ha permesso di cementare il gruppo, creando le basi per mettere in atto il rilancio, con la squadra partenopea che è risalita fino al sesto posto in graduatoria.

Tra le mosse che hanno permesso di svoltare troviamo sicuramente l’arrivo di Demme a centrocampo, che ha permesso di Gattuso, prima di tutto, di retrocedere di una decina di metri il baricentro della squadra. Al tempo stesso, ha fatto scelte importanti a livello di roster, con Ospina che ha relegato in panchina Meret, Fabiàn ha ripreso il suo ruolo naturale in mezzo al campo, rigorosamente a destra, mentre Zielinski è ritornato nella sua zona di sinistra. E il cambio di modulo: in fase difensivo il 4-1-4-1, mentre in attacco il 2-3-4-1, sfruttando tutta la spinta degli esterni.