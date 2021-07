Napoli e Milan duello per Bakayoko, Spalletti chiede di confermare il calciatore

Milan e Napoli duello per Tiemoué Bakayoko. Luciano Spalletti ha chiesto di confermare il centrocampista, ma il Milan prova l’affondo.

Bakayoko conteso da Napoli e Milan.

Il Milan dopo aver chiuso il colpo Oliver Giroud continuerà a contrattare con il Chelsea, per un altro obiettivo di mercato: Tiemoué Bakayoko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri dovranno cercare di battere la concorrenza del Napoli, poiché Luciano Spalletti ha espresso la sua volontà di voler confermare il centrocampista. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti per il calciatore, che ad ogni modo tornerà a giocare in serie A, al Milan o al Napoli.

