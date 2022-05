La Gazzetta dello Sport – Napoli, è rivoluzione: quattro partenze e ingaggi ridotti. La strategia di ADL

Aurelio De Laurentiis ha le idee ben chiare, e come annunciato qualche mese fa, l’intenzione è quella di attuare una rivoluzione per ridurre il monte ingaggi, tramite gli addii di svariati calciatori.

“È stato ceduto a dicembre Manolas e sono andati in scadenza giocatori come Insigne e Ghoulam, che avevano stipendi pesanti, oltre a Malcuit. In più Mertens – per i quali si è aperta una prospettiva di rinnovo – comunque vedrà il suo ingaggio nettamente decurtato. Questo significa di fatto un abbassamento del tetto stipendi da circa 115 milioni intorno agli 80. In più i nuovi acquisti si stanno assestando su livelli di ingaggio basso, proprio per stare in sintonia con le scelte dell’azionista”.

