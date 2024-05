Napoli, ecco l’offerta per il rinnovo di Kvaratskhelia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sul rinnovo dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il Napoli.

La Gazzetta dello Sport ha spiegato l’offerta nel dettaglio:

“In realtà c’è la questione rinnovo da risolvere in tempi stretti, per permettere al giocatore di andare a giocarsi il suo primo storico Europeo con la Georgia con il morale a mille e senza altri pensieri. Quale occasione migliore di questa per incontrarsi e cominciare ad abbozzare le linee guida di un nuovo accordo? La posizione delle parti è nota: l’entourage di Kvara vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio e la richiesta di partenza sarà di 5 milioni netti più bonus. De Laurentiis difficilmente arriverà a quelle cifre, ma c’è la volontà di accontentare il più possibile il ragazzo per farne il perno del nuovo progetto tecnico. Così il presidente potrebbe offrire la stessa cifra con cui ha legato Osimhen al Napoli la prima volta: 4 milioni più bonus (magari facilmente raggiungibile, per arrivare a 4,5 netti). Basteranno?.”